Мурманчанка может стать мэром Аланьи

А. Петрова-Четинкайа будет принимать участие в выборах мэра как независимый кандидат.



Этнически русская А. Петрова-Четинкайа, которая является гражданкой Турции, впервые в истории этой страны примет участие в выборах в органы власти, которые состоится 31 марта. 35-летняя Петрова-Четинкайа будет первой иностранкой, выдвинутой кандидатом на пост мэра Аланьи. Слоган ее предвыборной кампании - "перемены в тебе".



Напомним, что в ходе мартовских выборов жители Турции проголосуют за членов региональных парламентов и советов, мэров, руководителей муниципалитетов, членов сельсоветов и старост. Для партий очень важно получить места в местных органах власти, советах, а также победить в мэрских выборах. Традиционно за кресла мэров борются и побеждают кандидаты возглавляемой президентом Турции Т. Эрдоганом Партии справедливости и развития, но на предстоящих выборах, по статистическим данным, популярность правящей партии существенно упала, особенно в крупных городах, поэтому у уроженки Мурманска есть все шансы возглавить курортную Аланью.