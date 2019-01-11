В список самых уродливых судов в мире попала мурманская плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов"

Мурманская область >> Общество >> 11.01.2019

Международная профессиональная и профсоюзная ассоциация, которая представляет интересы моряков, Nautilus International составила перечень самых некрасивых в мире судов. В него попала плавучая атомная электростанция из Мурманска "Академик Ломоносов".

Также в числе "уродцев" оказался автомобилевоз Uinoskip, работающий на энергии ветра, City of Rotterdam со сферической формой передней части корпуса. Некрасивыми оказались также скотовоз Awassi Express, контейнеровоз Natori, спроектированный в Японии, как и City of Rotterdam. Из этого можно сделать вывод, что японцы не сильны в дизайне кораблей.

Но красота - понятие относительное. Она никогда не ставится во главу при проектировании судов, поскольку здесь важнее качество функционала, который судно должно выполнять. Конечно, рейтинг "Наутилус Телеграф" можно воспринимать как шутку, а большая часть представленных в нем судов просто необычна по конструкции.

Успокаивает в этой ситуации только то, что "Академик Ломоносов" не выглядит самым ужасным в этом списке. Для плавучей атомной станции красота не нужна. Но в рейтинге также оказалось круизное судно "Норвегиан Эпик", где визуальная составляющая важна, а здесь она выглядит как детище Франкенштейна и гадкого утенка. Оказался в топ-10 и роскошный лайнер "ЭмЭсСи Сиасайд", который напоминает многоэтажку.





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