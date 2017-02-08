Казань подарила Вологде проект школы нового типа

Делегация вологодской администрации поехала в Казань для ознакомления с работой современных школ и строящегося нового учреждения образования. По проекту, уже реализованному в столице Татарстана, новую школу построят и в Вологде на ул. Северной. На данном этапе, до начала строительных работ, важно учесть особенности проекта.



В составе вологодской делегации в Казань отправились: С. Воропанов, первый заммэра, А. Груздев, заммэра по соцвопросам, Г. Гуляева, начальник Управления образования и представители департамента градостроительства.



Делегация планирует посетить школу, изучить документацию и организацию процесса обучения. Она побывает на объектах, встретится с руководством школы, чтобы понимать, какие могут возникнуть трудности и как их преодолеть. Кроме того, если в школе есть какие-то недостатки в плане строительства, то в Вологде этого можно избежать, внеся ряд изменение на стадии проектирования.



Проект строительства школы передан Вологде безвозмездно, в рамках партнерских отношений. Документация разработана "Татинвестгражданпроектом" Казани. Интерес новый вид школы вызывает прежде всего своей бюджетностью – она позволит сэкономить казне 20 млн руб. Школа компактна, вмещает до 1200 детей, здесь есть 2 бассейна, актовый зал, библиотека. Такая школа существенно отличается от тех, в которых привыкли учиться в Вологде. В городе это будет первая школа нового образца, и если приживется, возможно, появится еще ряд таких учебных заведений.



Необходимость в школах в городе постоянно растет. Только первоклашек каждый год становится больше на 1200 человек, и сейчас приходится к действующим школам делать пристройки, увеличивать количество классов, работать в две смены, что не улучшает ситуацию.



Вологда собирается стать частью государственной целевой программы строительства новых школ при софинансировании бюджетов всех уровней.