Волгожан приглашают на гадания и праздничные колядки

Вологодская область >> Общество >> 13.01.2019

Учреждения культуры Вологды подготовили праздничные программы к Святкам. Они по традиции проходят 7 - 19 января, когда на Руси принято колядовать и гадать. Предсказание будет особенно точным в Васильевский вечер - с 13 на 14 января.

Колядки и гадания проходят в Доме Петрушки (Вологодская слобода). Для взрослых организованы святочные гадания 14 и 18 января. Женщины смогут гадать на жениха по полену, а на будущее – по воску, картам и мн. др.

Святочные программы также представят в "Резном палисаде", где гостей встретят театрализовано и расскажут об истории вологодских гаданий.
Праздник "Приходила коляда" уже прошел в музее "Семенково". Здесь же до 19 января можно окунуться в атмосферу деревенских святок в программе "С Рождества до Крещенья – нет запрещенья".

Завершатся гадания в дни Крещения - 19 января, когда параллельно с гаданиями можно будет искупаться в открытых прорубях. В Вологде будут открыты официальные купели на Соборной горке, у Cпасо-Прилуцкого монастыря, а также в районах области.





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