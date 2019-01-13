Волгожан приглашают на гадания и праздничные колядки

Учреждения культуры Вологды подготовили праздничные программы к Святкам. Они по традиции проходят 7 - 19 января, когда на Руси принято колядовать и гадать. Предсказание будет особенно точным в Васильевский вечер - с 13 на 14 января.



Колядки и гадания проходят в Доме Петрушки (Вологодская слобода). Для взрослых организованы святочные гадания 14 и 18 января. Женщины смогут гадать на жениха по полену, а на будущее – по воску, картам и мн. др.



Святочные программы также представят в "Резном палисаде", где гостей встретят театрализовано и расскажут об истории вологодских гаданий.

Праздник "Приходила коляда" уже прошел в музее "Семенково". Здесь же до 19 января можно окунуться в атмосферу деревенских святок в программе "С Рождества до Крещенья – нет запрещенья".



Завершатся гадания в дни Крещения - 19 января, когда параллельно с гаданиями можно будет искупаться в открытых прорубях. В Вологде будут открыты официальные купели на Соборной горке, у Cпасо-Прилуцкого монастыря, а также в районах области.