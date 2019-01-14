Юношеский фестиваль "Рождественский перезвон" завершился в Апатитах

В Апатитском Дворце культуры состоялся гала-концерт детско-юношеского фестиваля "Рождественский перезвон". В фестивале приняли участие около 500 детей из детсадов, школ и учреждений культуры, воспитанники воскресной школы при Свято-Успенском храме. Всего в гала-концерте выступили 14 коллективов и 200 участников.



Мероприятие проводилось по инициативе Свято-Успенской церкви и поддержке горадминистрации, управления образования, ДК им. Егорова. Финансировал проект Кировский филиал АО "Апатит".



Фестиваль проводился в третий раз. Он продолжил традиции празднования Рождества и святочных гуляний. Участников с каждым годом становится больше, что доказывает его нужность. Дети с помощью поделок, творчества могут прикоснуться к празднику.



Гостей фестиваля поздравил с Рождеством глава города А. Гиляров, который отметил отрадный факт того, что образование и церковь вместе занимаются воспитанием детей.



Участники гала-концерта получили в подарок сладкие призы, грамоты, а в перерывах между выступлениями проводилось награждение лауреатов и победителей конкурсов "Рождественский вертеп", "Рождественский рисунок" и "Рождественская открытка".