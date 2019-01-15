Управления Росгвардии Коми ищет новые подходы к молодежи

В Доме печати состоялся круглый стол, посвященный Дню российской печати. Организатором выступило Управление Росгвардии региона. На встрече с представителями СМИ обсудили работу ведомства.



Сегодня ведомство выполняет задачи, благодаря которым ежедневно на службу отправляются 100 сотрудников вневедомственной охраны, ОМОНа. Они охраняют учреждения, задерживают преступников, правонарушителей. Но пополнение структуры правоохранительных органов продолжается, а наработки в профессиональном плане, взаимодействие с другими органами и населением, совершенствуется.



Ведомство ведет работу всего 3 года, и во многом ему помогают журналисты. Они готовят огромное количество материалов, в том числе для подрастающего поколения. Проводятся конкурсы, направленные на повышение интереса к службе в Росгвардии.



Ведомство реализует концепцию по военно-патриотическому воспитанию, идет взаимодействие с юнармейцами. Также есть подшефные школы, в том числе №18 СШ Сыктывкара. В скором времени планируется работа с 2 школами Воркуты, где дислоцируется ОМОН.





