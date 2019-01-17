Паспорт готовности к отопительному сезону получили 10 из 18 муниципальных образований Карелии

В Карелии до сих пор почти половина муниципалитетов не готовы к отопительному сезону. Главная причина этого в отсутствии нормативного запаса топлива у организаций, ответственных за теплоснабжение.



Паспорт готовности к отоплению получили 10 муниципальных образований из 18, о чем рассказала замминистра строительства республики А. Борчикова. Среди готовых Прионежский, Пряжинский, Питкярантский, Лахденпохский, Сортавальский, Кондопожский, Олонецкий, Муезерский районы, Петрозаводск и Костомукша. Остальные 8 районов готовность к отопительному сезону так и не подтвердили.



Не удается закупить достаточно сырья по причине большой задолженностью населения, роста цен на топливо. На начало 2019 г. потребители Карелии должны за коммунальные услуги 3,4 млрд руб., и 1,8 млрд руб. из них приходятся на долги по теплоэнергии.



Цена мазута - 13,8 тыс. руб. за тонну, а теплоснабжающие организации покупают его по 27 тыс. руб. за тонну. Министерство контролирует формирование топливных запасов в котельных республики, а аварийные ситуации в случае возникновения отрабатываются оперативно.