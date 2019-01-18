Конкурс на получение допсубсидий для социально ориентированных НКО стартует в НАО

В департаменте внутренней политики Ненецкого округа с 30 января стартует прием заявок на дополнительные субсидии для социальноориентированных НКО (некоммерческих организаций).



Субсидии окружного бюджета предоставляют на возмещение расходов на организацию дистанционного обучения, прохождение курсов повышения квалификации, на участие в съездах, семинарах, конференциях, круглых столах добровольцев вне округа. Также проводится конкурс на субсидии для уставной деятельности некоммерческих организаций.



Заявку можно подать в период 30 января - 19 февраля, после чего перечень победителей разместят на портале профильного ведомства.



Максимальная субсидия на обучение, которую предоставляют из казны округа - до 50 тыс. руб., на уставную деятельность - 500 тыс. руб. На информационную, образовательную, консультационную, организационную, ресурсную поддержку социальноориентированных НКО субсидия составит не более 1 млн руб. В общей сложности поддержка некоммерческого сектора бюджету НАО обойдется в этом году в 15 млн руб.