Глава Коми встретился в Печоре с активистами добровольческого движения

Встреча прошла в центре серебряного волонтерства "Дарю добро", открывшегося на базе ДК "Меридиан". Эта встреча был посвящена 70-летию Печоры.



Новое учреждение озвучило планы на текущий год - реализовать проекты соцадаптации в информационной среде, иностранных языках в игровом формате, по повышению юридической и финансовой грамотности пенсионеров, обучению сберегающими здоровье технологиям. Пенсионеры могут найти себе занятие по душе, помогать другим, приносить пользу обществу. Это важно, поскольку многие после окончания трудовой деятельности чувствуют себя ненужными.



Здесь же собираются организовать уроки художественно-прикладного и творческого направления с учетом особенностей пенсионеров. Планируется участие в социальных, зоозащитных, патриотических и экологических акциях.



Напомним, что В. Путин выступил против препятствий деятельности волонтеров в больницах/хосписах. Волонтеры должны принимать участие в экопрограммах, оказывают содействие в развитии спорта, организации международных мероприятий, занимаются благоустройством.