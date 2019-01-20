В Вологде выбрали лучших журналистов

В Вологде прошло торжество по случаю Дня печати. На нем объявили имена победителей значимых профессиональных конкурсов им. В. Гиляровского и на призы Губернатора региона. Журналистов и редакторов телевизионных, печатных и интернет изданий, а также радиостанций поздравил О. Кувшинников. Встреча состоялась в ресторане "Николаевский".



Из 650 работ конкурса СМИ жюри выбрало 8 победителей. В номинации "Культура и история" лучшей признали программу "Городские легенды" от "Вологда.РФ". В категории "Правосознание" выиграла газета "Знамя", издание "Вперед" победило в номинации "Экономика", в "Развитии сельских территорий" победил "Верховажский вестник", а в "Социальной политике" – ТК "Русский Север". За освещение спортивных событий была отмечена газета "Красный Север", а фотопроект "Соприкосновение" от газеты "Речь" стал лучшим в номинации "Акция СМИ".



Победители получили диплому из рук Губернатора О. Кувшинников и других известных лиц.



В ежегодном конкурсе им. В. Гиляровского лауреатов определили в 7 номинациях.