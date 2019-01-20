Хрустальная сова впервые долетела до Коми
Работа журналистки "Комиинформа" приятно порадовала членов жюри Всероссийского конкурса на лучшую работу о работе уголовно-исполнительной системы "На страже порядка".
В категории "Лучшее освещение работы ФСИН в интернет-изданиях" спецприз и диплом вручили журналисту Т. Олофинской.
Всего из 71 органа ФСИН РФ и 8 учреждений образования ФСИН для участия в финале конкурса поступило 96 работ. Награждение прошло в УФСИН РФ Коми после заседания коллегии и при участии руководства правоохранительных органов, представителей госвласти, Верховного Суда, общественности и руководителей исправительных учреждений и служб УФСИН. В УФСИН Коми отметили, что высокой наградой местный журналист отмечен впервые.
Т.Олофинская рассказала, что сотрудничество с УФСИН – практика уникальная для корреспондента и информагентства. Тесное взаимодействие может оказаться примером для многих ведомств. Это стало возможным благодаря профессионалам из УФСИН Коми. Прозрачность работы не помешает многим органам, а для этого нужно стать такими же открытыми, как УСФИН.
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