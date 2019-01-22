И. Орлов посетил с рабочим визитом Каргополь

Архангельская область >> Общество >> 22.01.2019

Губернатор Архангельской области побывал с рабочим визитом в г. Каргополь, где встретился с общественниками и обсудил их проблемы. Также глава региона посетил Каргопольский музей.

Главной темой общения Орлова с местными общественниками стали национальные проекты для реализации в северной глубинке. На это Архангельская область получит в ближайшие 6 лет 85 млн руб. из федерального бюджета. Также общественники подняли вопрос обращения с ТКО. Орлов заметил, что тарифная схема, введенная недавно, не должна сказаться на бюджете семей с низким доходом или на многодетных семьях.

Визит в Каргопольский музей был связан со 100-летним юбилеем учреждения и открытием новой экспозиции с уникальными экспонатами, датированными седьмым веком.

Орлов также побывал в центре "Патриот", где идет ремонт помещений. В ближайшие месяцы запланировано отремонтировать спортзал и несколько помещений силами воспитанников и юнармейцев. Губернатор отметил важность полноценной работы центра в патриотическом воспитании молодого поколения.





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