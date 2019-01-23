6 тыс. детей появилось на свет в Карелии в 2018 г.

Пик рождаемости в республике пришелся на апрель. По статистике Фонда соцстрахования Карелии, всего в республике родилось 6 тыс. детей - 2857 девочек, 3071 мальчик. Из них двойняшек было 85. Детей в прошлом году родилась меньше, чем в 2017 г., но не на много. Также отмечается, что мальчиков и тогда было больше, чем девочек.



Эти статистические данные собраны на основании количества выданных родовых сертификатов, фиксирующих появление детей не свет, но не дающих общую демографическую картину.



200 женщин мамами стали после 40 лет при среднем возрасте беременных – 31 год. Это значительно выше показателя двадцатилетней давности, когда средний возраст рожениц был не более 24 лет, что подчеркивает укоренившуюся тенденцию становиться родителями только после того, как "встанут на ноги". Количество семей с родившимся третьем ребенком увеличилось на 1260. В среднем в Карелии рождались малыши весом 3,4 кг м ростом 52 см.



Напомним, что в программе "Родовый сертификат", оплачивающей расходы на медуслуги с момента беременности и до послеродового периода, в республике участвуют 24 медорганизации.