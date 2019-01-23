Детский сад в пос. Красное возобновил работу после ремонта

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.01.2019

Капитальный ремонт в детском садике пос. Красное велся полгода. На время ремонтных работ детей пришлось переместить во временном здании.

Сейчас садик выглядит современно. В рамках модернизации в нем провели замену полов, перегородок между группами, сделали обивку стен, полностью заменили системы отопления, канализации, освещения, водопровода. 4 января все работы были сданы по смете и до сегодняшнего дня внутренние помещения готовили к приему воспитанников.

Накануне торжественного открытия здания замруководителя Департамента образования НАО Л. Храпова подтвердила готовность дошкольного учреждения к приему детей и заверила, что детский сад готов к эксплуатации. Работы выполнены качественно, а температурный режим в помещениях соответствует норме.

Напомним, что капитальный ремонт детсада в пос. Красное инициирован главой округа А. Цыбульским после его рабочего визита в муниципалитет. Обновленный садик полностью соответствует современным требованиям с учетом климатических условий Ненецкого округа.





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