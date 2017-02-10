В Северодвинске завершены испытания комплекса "Безопасный город"

Комплекс "Безопасный город" полностью готов к работе. Администрация Северодвинска сообщила, что на базе дежурно-диспетчерской службы уже оснащены рабочие места для операторов, а новую программу изучают в работе.



На днях с ЕДДС изъявил желание ознакомиться мэр города М. Гмырин. Он убедился, что программный комплекс должен изменить ситуацию с общественной безопасностью. Информсистема даст возможность мониторить, предупреждать и ликвидировать возможные угрозы для населения. Город вошел в число четырех счастливчиков в Архангельской области, где подобный комплекс будет работать.



Начальник ЕДДС О. Колесников рассказал и показал, как работает система. К примеру, если произошла авария с присутствием хлора, программа демонстрирует порядок действий оператора, поддержание связи с экстренными службами, которых нужно задействовать в ликвидации, место поражения и возможное число пострадавших. Другими словами, можно проводить координационные действия всех служб и контроль их действиями.



Сейчас важно получить практические навыки работы новой программы, а это потребует определенного времени, так как ситуаций может быть много, как и служб, которые должны будут принимать участие.

В системе заложены десятки типовых ситуаций и сценариев развития событий, но все же далеко не все.



Недавно в городе установили еще 40 видеокамер, которые стали частью комплекса, и теперь в Северодвинске их насчитывается около 80. Они есть на площадях, местах массового скопления людей, на улицах. Это камеры с круговым обзором, информация с которых хранится на сервере 30 суток.



Эксплуатация аппаратно-программного комплекса в качестве опробования может занять от 3 месяцев до года. Пока точный период опытной эксплуатации не известен, его будет определять Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты.