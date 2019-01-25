С 1 февраля авиапредприятие "Северсталь" запускает рейс в Котлас

Республика Карелия >> Общество >> 25.01.2019

Череповецкая компания "Северсталь" запустит в феврале рейс в Котлас и закроет на ремонт взлетно-посадочную полосу аэродрома. Расстояние от Великого Устюга до Котласа 70 км.

Реконструкция ВПП продлится год. По плану возобновить авиарейсы в Великий Устюг в январе 2020 г., а до этого времени будем летать самолет в Котлас. Этот маршрут всегда востребован, особенно в праздники, им пользуются и туристы. В Великий Устюг летят пассажиры, которым нужно добраться в Коряжму и Котлас. Среди пассажиров есть и иностранцы, поэтому авиарейсы в Котлас стараются подстыковать к внутренним рейсам в Москву и Санкт-Петербург. Летать в Котлас из Череповца будут Як-40, так как полоса в аэропорту Котласа короткая, и самолеты CRJ-200 туда не могут зайти. Об этом рассказал Э. Соловьев, директор по организации перевозок "Северсталь".

Самолет Череповец — Котлас будет осуществлять авиарейсы по вторникам, пятницам, в обратном направлении – по воскресеньям и вторникам. Если маршрут окажется очень востребованным, количество рейсом могут увеличить.





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