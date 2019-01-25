ТЦ ограничили максимальную площадь в жилкварталах Вологды

Вологодская область >> Общество >> 25.01.2019

В Вологде приняли новые правила застройки и землепользования. Изменения затронут торговые площади и промпредприятия в жилых зонах и общественных пространствах.

Документ ограничивает площадь объектов, занимающихся торговлей. Так, в зоне с малоэтажной застройкой строить ТЦ можно на 1,5 тыс. м. кв. В зонах со среднеэтажными/многоэтажными домами – на площади до 5 тыс. м. кв. Нежилые объекты могут занять 50% территории. Также правила запрещают строить промпредприятия, склады IV-V классов опасности, в том числе для оптовой/мелкооптовой торговли. Минимальный размер участка под строительство жилых многоэтажек составляет 0,15 га, что необходимо для того чтобы предотвратить возведение высоток на маленьких территориях.

Депутаты также одобрили открытие новой зоны под застройку частными домами, при условии, что они жилые. При этом были учтены просьбы местных жителей. Частную застройку разрешили по ул. Заречной, Полярной, Добролюбова, Образцова, Самойло, Ольховой, пер. Заречный.
Также исторический центр Вологды открыли для малоэтажного строительства.





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