В Кандалакше пройдет фестиваль снежных фигур
В Кандалакше состоится фестиваль "Кандалакшские фантазии". Здесь будут представлены снежные фигуры, посвященные Году театра.
Заявки на участие в открытом фестивале города принимаются до 18 февраля, а само мероприятие намечено на 1 - 3 марта. Традиционно примет фестиваль площадь у здания администрации города. В ближайшие дни здесь начнется установка деревянных кубов для заготовки снега.
Команды-участники могут дать волю фантазии, главное, чтобы экспонаты были как-то связаны с театром. Подведут итог фестиваля 10 марта, в день, когда город будет гулять на проводах зимы. Этому будет посвящена программа "Широкой масленице".
В городе считают, что проблем со снегом быть не должно, несмотря на календарную весну, и такого, как во многих северных регионах в конце прошлого года не будет.
Напомним, что серьезные минусовые показатели температуры воздуха два месяца назад не подкреплялись обилием снежных осадков, по причине чего несколько фестивалей ледовых и снежных скульптур находились под угрозой срыва.
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