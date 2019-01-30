В Кандалакше пройдет фестиваль снежных фигур

Мурманская область >> Общество >> 30.01.2019

В Кандалакше состоится фестиваль "Кандалакшские фантазии". Здесь будут представлены снежные фигуры, посвященные Году театра.

Заявки на участие в открытом фестивале города принимаются до 18 февраля, а само мероприятие намечено на 1 - 3 марта. Традиционно примет фестиваль площадь у здания администрации города. В ближайшие дни здесь начнется установка деревянных кубов для заготовки снега.

Команды-участники могут дать волю фантазии, главное, чтобы экспонаты были как-то связаны с театром. Подведут итог фестиваля 10 марта, в день, когда город будет гулять на проводах зимы. Этому будет посвящена программа "Широкой масленице".

В городе считают, что проблем со снегом быть не должно, несмотря на календарную весну, и такого, как во многих северных регионах в конце прошлого года не будет.

Напомним, что серьезные минусовые показатели температуры воздуха два месяца назад не подкреплялись обилием снежных осадков, по причине чего несколько фестивалей ледовых и снежных скульптур находились под угрозой срыва.





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