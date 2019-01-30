Череповец получит 135 млн руб. на берегоукрепление

Мурманская область >> Общество >> 30.01.2019

В Ростуризме  выбрали два объекта Вологодской области, которые будут модернизироваться по программе, о чем рассказала мэр Череповца Е. Авдеева.

Средства выделены по целевой программе развития  въездного и внутреннего туризма в Федерации на 2019 - 2025 гг.

Череповец получит 135 млн руб. на работы по берегоукреплению набережной у Усадьбы Гальских, на участке Ягорбский мост - Курсантский бульвар. В этом году работы по берегоукреплению рек Ягорбы и Шексны завершатся. 

Территория на берегах Ягорбы большая - 20 тыс. м. кв. Нижнюю линию берега укрепят железобетонной подпоркой, а вдоль нее сделают пешеходный бульвар, площадки для отдыха, спуски к воде. Дорожки покроют гранитной крошкой, детские площадки – антискользящим покрытием. Здесь также создадут условия для  беспрепятственного перемещения маломобильных групп. На участке 14 тыс. м. кв. у р. Шексны установят подпорную стенку, сделают тротуар и лестницы с выходом к пляжу.

Проект берегоукрепления прошел экспертизу, заключен контракт с подрядной организацией, работы завершат к 4 ноября.





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