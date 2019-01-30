Система организации питания в детсадах Вологды изменилась

Продукты для детского питания будут закупать для всех дошкольных учреждений Вологды единоразово.



Детсады перешли на новую организацию питания. Закупками будет заниматься Центр социального питания.



Напомним, что ранее детские сады сами искали себе поставщиков, закупали продукты, но такая система показала свое несовершенство. Было принято решение перевести обеспечение продуктам на централизованное.



Оптовая закупка – это гарантированная экономия средств, что в масштабах города выливается в большую сумму. Садики полностью могут отказаться от использования замороженной продукции, полуфабрикатов, перейдя на свежие, а молоко, сыр и масло местные производители будут привозить в садики сами.



1 раз в 3 дня каждый детский сад получает 130 наименований продуктов. Пищу готовят согласно меню, разработанным на 10 дней. Для аллергиков готовят отдельно. В целом, сэкономленные средства смогут улучшить качество питания, закупать более свежие продукты, разнообразить меню, насытив его витаминами и минералами.



