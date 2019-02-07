Маршрутки Мурманска "забастовали"

В Мурманске из-за слишком низкой температуры воздуха на маршруты перестали выходить микроавтобусы 51 и 54. Людям в непростых погодных условиях приходилось ждать транспорта длительное время, а тем временем по городу стали ходить слухи, что водители маршруток вышли на забастовку. Им не нравится низкий уровень зарплаты, увеличение норм и мн. др.



В Комитете по развитию горхозяйства администрации объяснили, что забастовки нет, а из-за морозов завести технику получается не сразу. Но водители утверждают, что норма сбора денег с одной машины была 8,5 тыс. руб. в день. Сейчас ее подняли до 10 тыс. руб., а людей больше ездить не стало, поэтому покрытие этой нормы идет из кармана водителя. Кроме того, проезд в маршрутках на 2 руб. подорожал. Фактически это и является формальным поводом увеличить планы по сбору денег.



Стоит отметить, что водители маршруток не выдают пассажирам билеты, поэтому налоговой инспекции нужно сравнить суммы, зарабатываемые маршрутчиками с отчислениями, которые они делают государству.