Маршрутки Мурманска "забастовали"

Мурманская область >> Общество >> 07.02.2019

В Мурманске из-за слишком низкой температуры воздуха на маршруты перестали выходить микроавтобусы 51 и 54. Людям в непростых погодных условиях приходилось ждать транспорта длительное время, а тем временем по городу стали ходить слухи, что водители маршруток вышли на забастовку. Им не нравится низкий уровень зарплаты, увеличение норм и мн. др.

В Комитете по развитию горхозяйства администрации объяснили, что забастовки нет, а из-за морозов завести технику получается не сразу. Но водители утверждают, что норма сбора денег с одной машины была 8,5 тыс. руб. в день. Сейчас ее подняли до 10 тыс. руб., а людей больше ездить не стало, поэтому покрытие этой нормы идет из кармана водителя. Кроме того, проезд в маршрутках на 2 руб. подорожал. Фактически это и является формальным поводом увеличить планы по сбору денег.

Стоит отметить, что водители маршруток не выдают пассажирам билеты, поэтому налоговой инспекции нужно сравнить суммы,  зарабатываемые маршрутчиками с  отчислениями, которые они делают государству.





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