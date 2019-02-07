В Мурманске отметили День саамов

Мурманская область >> Общество >> 07.02.2019

150 мероприятий проведут в Мурманской области в честь Международного дня саамов 6 февраля. Поздравления уже начались с митинга, церемонии поднятия флага саамов, символизирующего солнце, воздух, воду и землю.

В научной библиотеке состоялась презентация литературно-краеведческой летописи "Лапландия - Мурман: паль, мэннмуж, олмэ (время, события, люди)" Н. Большаковой, воспоминаний о саамском поэте А. Бажанове "Оставить след на земле желанной". Выставка национального костюма открылась в краеведческом музее.

В саамском с. Ловозеро прошел праздничный вечер с выступлением народных коллективов. Различные встречи, концерты еще пройдут во многих культурных центрах, библиотеках и школах региона.

Справка. История Международного дня саамов началась в 1917 г., когда в Тронхейме (Норвегия) состоялось первое собрание саамов. У саам России 6 февраля 1866 г. появилась своя волость в Архангельской губернии, куда входил Кольский полуостров. Здесь был создан выборный орган, который собирался 1 раз в год - 6 февраля.





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