Вологда готовится к весеннему паводку
Вологодская область получит финансирование в рамках подготовки к противопаводковым мероприятиям. Региону для этих целей направят 121,8 млн руб.
Эти деньги пойдут на строительство инженерных сооружений, проведение ледокольных, ледорезных, дноуглубительных работ на р. Северная Двина и Сухона.
В 2017 г. в области наблюдались частые и обильные осадки в виде снега, которые вызвали проблему даже у городских служб. Специалисты не исключают возможность весеннего паводка, поэтому к его предотвращению начинают готовиться уже сейчас.
Губернатор региона выделил 12 самых опасных зон, которые могут оказаться в зоне подтопления. Он поручил создать комиссию по ЧС именно в этих районах, постоянно контролировать ход проведения противопаводковых работ.
Напомним, что весной 2016 г. в Великоустюгском районе под водой оказались 3 тыс. домов и пострадали около 10 тыс. человек. По причине сильного паводка в апреле ввели режим ЧС и в район подтянули сотрудников разных служб и министерств, 250 единиц спецтехники. К концу апреля восстановительные работы завершили, и последствия паводка ликвидировали.
Губернатор поставил задачу в этом году избежать любых подтоплений, и не жалеть для этого сил и средств, потому что предотвратить гораздо дешевле, чем устранить последствия.
В прошлом году благодаря паводку со дна рек вывезли 300 тыс. кубометров грунта и первый раз за последние 20 лет по реке смогли ходить суда из Котласа в Великий Устюг на протяжении всего лета.
В настоящий момент в регионе работают 11 автоматизированных постов, которые появились при содействии Росгидромета. Они помогают отслеживать уровень воды, поэтому теперь степень опасности подтопления можно спрогнозировать заранее.
Рекомендуем по теме:
Шокирующие достижения Книги рекордов Гиннеса можно увидеть на выставке "Титикака" в Архангельске
И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги
Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%
В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов
В Нарьян-Маре пройдет семинар по финансированию международных проектов "Коларктик"
Социальная аптека откроется в Мурманске на Татьянин день
Скандал в Лахденпохье: власти запретили купания в прорубях
В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"
Дума Мурманска не одобрила инициативу прямых выборов мэра
Развивая свой бизнес: синхронизация с 1С в рамках одной платформы