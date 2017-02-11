Вологда готовится к весеннему паводку

Вологодская область >> Общество >> 11.02.2017

Вологодская область получит финансирование в рамках подготовки к противопаводковым мероприятиям. Региону для этих целей направят 121,8 млн руб.

Эти деньги пойдут на строительство инженерных сооружений, проведение ледокольных, ледорезных, дноуглубительных работ на р. Северная Двина и Сухона.

В 2017 г. в области наблюдались частые и обильные осадки в виде снега, которые вызвали проблему даже у городских служб. Специалисты не исключают возможность весеннего паводка, поэтому к его предотвращению начинают готовиться уже сейчас.

Губернатор региона выделил 12 самых опасных зон, которые могут оказаться в зоне подтопления. Он поручил создать комиссию по ЧС именно в этих районах, постоянно контролировать ход проведения противопаводковых работ.

Напомним, что весной 2016 г. в Великоустюгском районе под водой оказались 3 тыс. домов и пострадали около 10 тыс. человек. По причине сильного паводка в апреле ввели режим ЧС и в район подтянули сотрудников разных служб и министерств, 250 единиц спецтехники. К концу апреля восстановительные работы завершили, и последствия паводка ликвидировали.

Губернатор поставил задачу в этом году избежать любых подтоплений, и не жалеть для этого сил и средств, потому что предотвратить гораздо дешевле, чем устранить последствия.

В прошлом году благодаря паводку со дна рек вывезли 300 тыс. кубометров грунта и первый раз за последние 20 лет по реке смогли ходить суда из Котласа в Великий Устюг на протяжении всего лета.

В настоящий момент в регионе работают 11 автоматизированных постов, которые появились при содействии Росгидромета. Они помогают отслеживать уровень воды, поэтому теперь степень опасности подтопления можно спрогнозировать заранее.





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