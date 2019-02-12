В Мурманске прошел международный турнир по юкигассен

Мурманская область >> Общество >> 12.02.2019

Столица Заполярья приняла "Арктический кубок" юкигассен - японской игры в снежки. В мероприятии участвовали 23 команды Мурманской Архангельской областей, Варде (Норвегия). На поле высшей лиги вышли действующие чемпионы Европы, чемпионы  стран Севера.

В России Мурманск единственный город, у которого есть лицензия на проведение юкигассен от Международного альянса в Японии. Также в городе работают 2 судьи международного уровня.

В финале команда "1337" из Архангельска встретилась с "UNO" из Мурманска. Последняя оказалась более меткой и стала обладателем "Арктического кубка". Эта команда будет представлять Россию на Чемпионат северных стран 13 - 16 марта, который пройдет в Норвегии.

Напомним, что юкигассен – не просто игра в снежки. Она проходит по определенным правилам. В Мурманске в нее играют 13 лет, и каждый раз вводятся какие-то новшества. Например, в этот раз впервые участников разделили на две лиги, а также впервые на открытии исполнялись юки-танцы. Танцы уже знакомы командам Мурманска, побывавшим на соревнованиях в Норвегии и Финляндии, где проводят отдельные конкурсы по танцам, а мурманчане уже были  в них победителями.

 





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