Ручной режим работы котельных привел к сбоям в отоплении п. Спутник Мурманской области

В правительстве Мурманской области прошло совещание, на котором обсудили проблемы с отоплением в многоквартирных домах и детсаде в п. Спутник.



Поводом для собрания стали многочисленные жалобы жителей поселка на качество поступающей горячей воды и отопления. Жители написали коллективное обращение в Минобороны и отделение ОНФ с просьбой о помощи в разрешении ситуации.



На Спутнике произошла авария, по причине которой поселок остался без тепла. Наблюдается несоответствие температурным нормам, а батареи холодные. В детском саду по этой причине создалась критическая ситуация.



Обе котельные, отвечающие за отопление жилых домов и детсада, работают только в ручном режиме. Уголь рабочие забрасывают сами и потом вручную выгребают золу и снова загружают уголь. В это время приходится выключать нагрев, и если рабочие не слишком расторопны, батареи сразу остывают, а горячая вода становится холодной.



Также в числе причин плохого обслуживания жители называют разницу тарифов, утвержденных Минобороны и муниципалитетом.



Муниципальный тариф ниже, поэтому котельные работают в убыток и содержать таких сотрудников как слесари, денег нет. А именно слесари отвечают за своевременное устранение неполадок. Если эту проблему не решить мирным путем, придется делать это через суд.



Сегодня температура в квартирах приемлемая - не ниже 18 градусов. Но, несмотря на соответствие нормам, надо устранять причины проблем. Не имеет значения, кто эксплуатирует, а кто обслуживает котельные, главное – обеспечить людей качественными услугами.



Люди требуют гарантии, что ситуация войдет в норму надолго, поэтому было решено взять проблему под особый контроль и регулярно проверять температуру. В ближайшую неделю сотрудники Государственной жилищной инспекции Спутника проведут внеочередную проверку.



