300 новых светильников установили в Архангельске

Улицы Архангельска станут светлее и обойдутся городу дешевле. Их оснастили 300 светильниками со сроком службы 10 лет и гарантией производителя 5 лет. Горадминистрация уведомила, что это монтаж первой партии светодиодных светильников, запланированный на этот год. Ими заменят устаревшие натриевые светильники.



В МУП "Горсвет" сообщили, что светильники бренда GALAD Виктория LED 165, мощностью 165 Вт каждый. Они имеют высокий индекс цветопередачи, уровень светоотдачи, потребленного ватта электроэнергии. Среди их положительных качеств можно отметить легкость, удобство монтажа и обслуживания. Светильники выпустили на Кадошкинском электротехническом заводе. м монтажа и обслуживания.



В настоящий момент светильники смонтированы на Почтовом тракте, ул. Воронина, Дежневцев, Нахимова, Дрейера. В "Горсвете" сообщили, что будут продолжать деятельность по замене на улицах города светильников, и это будут только современные энергосберегающие модели, на которые со временем планируют перевести весь город.