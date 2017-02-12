Офисы "Мои документы" в НАО переходят на новый режим работы

Администрация НАО выделила дополнительный штат сотрудников для комплектования удаленных работников многофункциональных центров 10 населенных пунктов. Это увеличение предусмотрено для системы офисов "Мои Документы" только тех муниципалитетов, где отмечено максимальное количество обращений клиентов. Среди них оказались Несь, Нижняя Пеша, Ома, Тельвиска, Красное, Великовисочное, Харута, Нельмин-Нос, Хорей-Вер и Усть-Кара.



Новые штатные единицы призваны обеспечить более быструю и непрерывную работу МФЦ в самых отдаленных муниципалитетах округа. Об этом рассказал М. Васильев, первый вице-губернатор НАО. Он подчеркнул, что жители сел просто обязаны получать необходимые услуги, несмотря на то, что специалист может отсутствовать по причине отпуска или болезни.



Раньше во всех селах Ненецкого округа специалистам оплачивалась лишь половина ставки при 18-часовой недели для женщин, 20-часовой - для мужчин. Сейчас уже 3 офиса принимают посетителей, придерживаясь нового графика. В Нельмин-Носе, Харуте, Неси граждане могут пользоваться госуслугами весь рабочий день с понедельника по пятницу. До июля осуществить переход на такой режим работы планируют всех офисах, которые теперь будут работать по 8 часов в день, т. е. 40-часовою рабочую неделю.



Справка. Сеть многофункциональных центров в НАО создана в 2015 г. Житель каждого населенного пункта может получить государственную услугу в режиме "одного окна". Два офиса открыты в Нарьян-Маре и п. Искателей, а 18 удаленных рабочих мест – во всех остальных муниципалитетах НАО.



На сегодняшний день жителям округа в офисах "Мои документы" доступно 180 услуг: 53 федеральные, 98 региональных, 29 муниципальных. За 2016 г. количество оказанных услуг показало прирост на 34%, из них около 40% - в селах.