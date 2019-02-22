В Вологде провели опрос с целью выяснить, что хотят получить мужчины в подарок на 23 февраля

Какими должны быть лучшие подарки на день защитника Отечества? Агентство мониторинга и социсследований накануне 23 февраля провело опрос 6,8 тыс. жителей Вологодской области.



31% опрошенных женщин намерены подарить мужу, брату, отцу, другу косметику и парфюм, 18% - одежду, обувь, белье, 17% - праздничный ужин, 14% - что-то для хобби, 8% - аксессуары.



Мужчины ждут от женщин несколько другого. 14% респондентов хотят что-то для хобби или праздничный ужин. 10% не против получить в подарок бытовую технику или инструменты, 8% - электронику, аксессуары, спортивные товары.



Ночь любви готовы подарить возлюбленным всего 3% женщин, а получить такой подарок хотят только 8% мужчин.



Опрос доказал, что женщины понятия не имеют, что нужно мужчинам и делают подарки, ориентируясь на свою точку зрения. Женщинам нужно не подходить к подарку шаблонно, а более внимательно прислушиваться к потребностям своих мужчин, иначе на 8 марта они также подарят своим любимым дамам что-то по своему субъективному усмотрению.