В Вологде провели опрос с целью выяснить, что хотят получить мужчины в подарок на 23 февраля

Вологодская область >> Общество >> 22.02.2019

Какими должны быть лучшие подарки на день защитника Отечества? Агентство мониторинга и социсследований накануне 23 февраля провело опрос 6,8 тыс. жителей Вологодской области. 

31% опрошенных женщин намерены подарить мужу, брату, отцу, другу косметику и парфюм, 18% - одежду, обувь, белье, 17% - праздничный ужин, 14% - что-то для хобби, 8% - аксессуары.

Мужчины ждут от женщин несколько другого. 14% респондентов хотят что-то для хобби или праздничный ужин. 10% не против получить в подарок бытовую технику или инструменты, 8% - электронику, аксессуары, спортивные товары.

Ночь любви готовы подарить возлюбленным всего 3% женщин, а получить такой подарок хотят только 8% мужчин.

Опрос доказал, что женщины понятия не имеют, что нужно мужчинам и делают подарки, ориентируясь на свою точку зрения. Женщинам нужно не подходить к подарку шаблонно, а более внимательно прислушиваться к потребностям своих мужчин, иначе на 8 марта они также подарят своим любимым дамам что-то по своему субъективному усмотрению.





Рекомендуем по теме:

Как выбрать мужские духи?

Малоимущего населения в Коми становится больше

В Вологодском кремле храниться 300 роговых предметов

В Петрозаводске 15 апреля пройдет необычный конкурс красоты

В Череповце начался новогодний ажиотаж в подарочных магазинах

Североморск может сать городом воинской славы


В торговых сетях Архангельска изымают лотерейные автоматы

Передвижные культурные центры появятся в Карелии в 2020 г.

Вице-премьер правительства Коми может не получить ученую степень доктора политологии

В Коми грузоперевозчиков начнут штрафовать за перевес

Новые предприятия создадут в Индустриальном парке Череповца более 1000 новых рабочих мест

Карелия просит у федерального центра поддержки в процессе обновления парка автобусов

Камерный театр Вологды переедет на ул. Мира к лету
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета