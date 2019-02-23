В Коми проживают 236 ветеранов ВОв

В Коми 236 ветеранов ВОв, о чем сообщил Пенсионный фонд республики. На начало 2019 г. зарегистрировано 54 блокадника. Большинство ветеранов (100 человек) живет в Сыктывкаре. В других муниципалитетах и районах ветеранов войны гораздо меньше.



В Ухте - 35 ветеранов, в Печоре – 14, Воркуте – 15, Прилузском районе – 13, Усть-Вымском районе – 6, Княжпогостском – 8, в Сыктывдинском – 7, Усть-Куломском районе – 5, Вуктыле и Сысольском районе – по 4, в Усть-Цилемском – 3, Корткеросском, Ижемском, Троицко-Печорском районах, Усинске – по 2, Удорском районе и Койгородском районах – по одному ветерану.



С каждым годом ветеранов становится меньше – сказывается преклонный возраст. В 2018 г. на территории Коми проживало 278 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 42 человека ушли из жизни. Самыми стойкими являются жители блокадного Ленинграда. Они смогли выжить в нечеловеческих условиях в ВОв и даже в более чем преклонном возрасте держаться не хуже. За последний год ни один блокадник не умер.