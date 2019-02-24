77% жителей Коми активно пользуются интернетом

Республика Коми >> Общество >> 24.02.2019

В Коми примут генеральную схему развития цифровой экономики, в том числе сети телекоммуникаций, мощности для хранения и обработки данных. Задачей ближайших лет в регионе считается организация повсеместного доступа к высокоскоростному интернету, начало эксплуатации систем связи 5G.

В прошлом году 77% жителей республики были активными пользователями интернета, что на 2% больше, чем годом ранее. Объем интернет-трафика, составил 95875 Терабайт только в первом полугодии 2018 г.

В Коми 759 населенных пунктов, многие из которых находятся на большом расстоянии друг от друга. На сегодня возможность доступа к сотовой связи и интернету отсутствует в 99 населенных пунктах, где проживают 7 тыс. человек, а в 6 населенных пунктах, где проживают 50 человек, электросвязи вообще нет. Для подключения удаленных точек разрабатывают проекты установки станций сотовой связи малого радиуса действия, 20 таких уже реализовано. Базовые станции сотовой связи установлены в 45 поселениях, а 24 населенных пункта подключили еще в 2018 г.

 





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