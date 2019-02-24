Республиканский слет "Юный спасатель" стартует в Коми 21 марта

Республика Коми >> Общество >> 24.02.2019

21-27 марта в лагере "Гренада" пройдет слет "Юный спасатель" при поддержке Госсовета Коми, профильного министерства, молодых предприниматели Сыктывкара.

В программе 7 тем, по одной на каждый день. В этом году смены назвали: "Знатоки ПДД" (организатор Управление ГИБДД МВД Коми), "Один день с Росгвардией" (УФС войск нацгвардии России по Коми), "Пожарно-спасательное дело" (СПАС-Коми, Управление противопожарной службы и гражданской защиты), "Первая медпомощь" (Территориальный центр медицины катастроф Коми), "Гражданская защита" (Коми ВДПО и ГУ МЧС РФ Коми.

Слет сделают максимально полезным. Программа поможет  детям определиться с профессией на будущее. Днем ребята будут учиться, вечером – развлекаться (играть в хоккей с мячом в валенках, играть в "Ыбские забавы" и мн. др.). Планируется обсуждение патриотических фильмов, уроки кроссфита, воркаута, дискотеки с живой музыкой, а на закрытие пригласят духовой оркестр воинской части №5134.

В слете будут принимать участие 200 детей 10-17 лет, воспитанники кадетских классов,  военно-патриотических клубов, Юнармии.





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