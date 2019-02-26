Паспорт доступности получили 40 объектов НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.02.2019

В рамках мероприятий по повышению степени доступности объектов жизнедеятельности для маломобильных групп населения и инвалидов паспорта доступности получили 34 объекта культуры, спорта и образования, 12 – здравоохранения и 4 – соцзащиты населения, а также Центр занятости региона.

Объекты, прошедшие процедуру паспортизации, занесут на интерактивную карту доступных для инвалидов объектов федерального портала "Жить вместе". Этот сервис создан для реализации госпрограммы "Доступная среда". Ресурс позволяет найти объект, оценить его доступности для людей с ограниченными возможностями. Карта служит помощником в составлении  удобного маршрута передвижения, получения соцуслуг.

Сейчас на карте несколько учреждений НАО: Комплексный центр соцобслуживания населения, Пустозерский интернат для престарелых, Центр содействия семейному устройству, Ненецкая коррекционная спецшкола и др.

Региональный оператор направления - Департамент здравоохранения, соцзащиты, труда населения, оказывающий органам власти консультативную помощь. 





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