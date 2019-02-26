В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.02.2019

В проекте Лидеры НАО, который был разработан Аппаратом администрации округа по поручению губернатора А. Цыбульского, участие приняли 37 человек.

Целью проекта является создание резерва управленческих кадров округа, используя прозрачный механизм формирования. Желающие попасть в этот резерв  должны пройти конкурс.

Первые 2 этапа конкурса претендентам можно пройти в онлайн режиме на сайте "Лидеры НАО". Нужно представить  видеорезюме, пройти тесты на знания, наличие управленческих компетенций.

Начальник отдела гражданской службы Аппарата Администрации округа В. Агапитова отмечает, что из 37 претендентов, которые были зарегистрированы на сайте, всего заполнили необходимую информацию, прошли тестирование. Комиссия рассматривает только кандидатуры прошедших испытания до конца и загрузивших все необходимые документы.

Третий этап пройдет в очной форме. Это будет выполнение заданий/кейсов, индивидуальное собеседование, по результатам которого будут присвоены баллы. Итог этапа подведет конкурсная комиссия. Доступ на портал для кандидатов будет закрыт 28 февраля.





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