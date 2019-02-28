Доступ к газоснабжению получат 57 тыс. жителей Вологодской области

Новый газопровод обеспечит газоснабжением Белозерский, Кирилловский, Вашкинский, Вытегорский районы Вологодской области. Его запустят к следующему отопительному сезону, о чем рассказал глава региона О. Кувшинников.



Газопровод-отвод к Кириллову, Белозерску, Липину Бору, Вытегре, Пудож оценивается в 27 млрд руб., 19,7 млрд руб. Из которых приходится на Вологодскую область, остальная часть – на Карелию. Объект имеет протяженность 413 км, может обеспечить газом 57 тыс. человек. Решение о его строительстве закреплено в договорено сотрудничестве между "Газпромом" и властями Вологодской области в марте прошлого года.



Работа ведется с территории Кирилловского и Шекснинского районов: уложено труб 15 км, 35 сварено на базе, 100 км труб российского производства из 119 уже на месте.



Сейчас ведется 1-й из 4-х этапов строительства - 120 км газопровода к Кириллову. Его стоимость - 5 млрд руб. Доступ к газоснабжению появится у 27,7 тыс. жителей Белозерского и Кирилловского районов. Готовность этапа - 10,5%.



Сегодня газ в Вологодской области есть в 15 из 26 муниципалитетов.