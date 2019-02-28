Доступ к газоснабжению получат 57 тыс. жителей Вологодской области

Вологодская область >> Общество >> 28.02.2019

Новый газопровод обеспечит газоснабжением Белозерский, Кирилловский, Вашкинский, Вытегорский районы Вологодской области. Его запустят к следующему отопительному сезону, о чем рассказал глава региона О. Кувшинников.

Газопровод-отвод к Кириллову, Белозерску, Липину Бору, Вытегре, Пудож оценивается в 27 млрд руб., 19,7 млрд руб. Из которых приходится на Вологодскую область, остальная часть – на Карелию. Объект имеет протяженность 413 км, может обеспечить газом 57 тыс. человек. Решение о его строительстве закреплено в договорено сотрудничестве между "Газпромом" и властями Вологодской области в марте прошлого года.

Работа ведется с территории Кирилловского и Шекснинского районов: уложено труб 15 км, 35 сварено на базе, 100 км труб российского производства из 119 уже на месте.

Сейчас ведется 1-й из 4-х этапов строительства - 120 км газопровода к Кириллову. Его стоимость - 5 млрд руб. Доступ к газоснабжению появится у 27,7 тыс. жителей Белозерского и Кирилловского районов. Готовность этапа - 10,5%.

Сегодня газ в Вологодской области есть в 15 из 26 муниципалитетов.





Рекомендуем по теме:

Вологодчина выбирает бюджет развития

Прирост доходов бюджета Вологодской области составил 7 млрд руб.

В Вологде введена в эксплуатацию новая линия по выпуску полиэтиленовых труб

"Газпром" планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

На 31 млрд руб. отгрузили продукцию лесопромышленные предприятия Вологодской области


Череповчан приглашают на "Зимнюю энергию молодых"

В Мурманске стартовал прием заявок на участие в IX Международном фестивале театров кукол

В Рикасихе начинается строительство мусорного полигона

Госучет охотничьих ресурсов НАО завершится через месяц

Система организации питания в детсадах Вологды изменилась

Череповец получит 135 млн руб. на берегоукрепление

Презентация сборника рассказов "Северный Плутарх" состоялась в Ухте
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета