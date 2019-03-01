В Усть-Куломском районе объединят два населенных пункта

Вопрос объединения сел Дзель и Зимстан внесли в Госсовет Коми. В пояснительной записке говорится, что объединение нужно в целях улучшения руководства территорией с. Дзель, снижения финзатрат на содержание администрации, более быстрого решения вопросов. На территории с. Дзель 2 населенных пункта, а на территории с. Зимстана - 4.



Расстояние между с. Дзель и Зимстан – 45 км, от д. Габово до Зимстан – 34 км. Объединение поселений будет оправдано, т. к. единая территория даст больше возможностей для предоставления услуг культуры.



На принятие решения об объединении повлиял факт нерациональной работы органов местного самоуправления. 90% бюджета расходовалось на содержание здания администрации, дорог, уличное освещение и благоустройство.



Преобразование не потребует дополнительных рабочих мест. Планируется только создание удаленного рабочего места в с. Дзель. При преобразовании упразднения населенных пунктов не будет. Доступность муниципальных и госуслуг не нарушится, а специалистами сельского пос. Зимстан будут оказываться услуги, находящиеся в компетенции органа местного самоуправления.