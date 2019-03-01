Приют для безнадзорных животных создадут в Коми
В Минсельхозе Коми рассмотрели результат работы полномочий органов местного самоуправления по содержанию и отлову безнадзорных животных. 2 года эта работа велась муниципалитетами неэффективно. Наиболее хороший метод отлова, стерилизации и возвращения животного на улицу не работал.
Проблему с бездомными животными нужно решать комплексными мерами, и в Минсельхозе хотят создать межведомственную группу по вопросам работы с домашними животными, в которую войдут ведомства, связанные с этой проблемой (ЖКХ, прокуратуру, МВД, Минприроды).
Рабочая группа должна разработать порядок обращения с безнадзорными животными. Обязательное условие - создание во всех муниципалитетах площадок передержки собак. Параллельно будет прорабатывать вопрос создания опорных приютов для животных. Сейчас в Коми 2 приюта: на 300 голов в Сыктывкаре и на 70 - в Воркуте.
В рамках нового порядка рассмотрят субсидирования частных и госветучреждений для оказания услуг стерилизации и чипирования собак на бесплатной основе.
На отлов, содержание 2,5 тыс. безнадзорных собак в 2019 г. выделено 13 млн руб.
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