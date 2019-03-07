В Мурманске установят памятник пожарному автомобилю

В центре города установят легендарный ЗИЛ-130, широко используемый ранее в борьбе с возгораниями. На памятник уже объявлен сбор денег, и это сделано не сейчас, а еще в 1988 г. Тогда памятник так и не был возведен по неизвестным причинам, но спустя 30 лет в МЧС Заполярья решили закрыть этот вопрос.



2019 г. объявлен годом предупреждения ЧС, связи с чем, в регионе пройдут тематические мероприятия. Празднование 370 лет пожарной охраны предполагает традиционную выставку на пожарно-техническую тематику. На базе Полярных Зорь и Североморска состоятся пожарные квесты, которые помогут людям ориентироваться в задымленном помещении. Также сотрудники МЧС области и "Росатома" планируют установить пожарное знамя на Северном полюсе.



Начальник ГУ МЧС РФ Мурманской области Р. Назаров рассказал, что ставка сделана на праздник для обычных пожарных, а не только для руководства, чтобы каждый пожарный от Кандалакши до Печенги смог почувствовать, что праздник сделан для него.