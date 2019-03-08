К празднованию Дня Карелии на железнодорожном вокзале ст. Медвежья Гора проведут ремонт

Республика Карелия >> Общество >> 08.03.2019

В настоящий момент рабочие установили новую кровлю, восстановили свесы, смонтировали водосточную систему. Осталось выполнить косметический ремонт фасада здания вокзала, обустроить санитарные комнаты. Работы должны быть полностью завершены к празднованию Дня Карелии, т. е. 24 августа.

Новый вокзал будет адаптирован под нужды маломобильных людей. Весной начнется благоустройство прилегающей к зданию территории, будет заменен асфальт, появится пешеходная зона.

Напомним, что здание вокзала на станции Медвежьгорск было построено более 100 лет назад - в 1916 г. Этот памятник архитектуры регионального уровня давно не отвечал требованиям современности, а капитальная перестройка в нем не разу не проводилась. Теперь его осовременят немного расширят, а главное – сделают удобным и безопасным для работников и пассажиров. К сожалению, в рамках запланированных работ не предусмотрено расширение вокзала, поскольку он довольно маленький, но власти региона посчитали, что для населения Медвежьегорска такого объема будет достаточно.





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