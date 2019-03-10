Наземное метро могут построить в Сыктывкаре

Уроженец Санкт-Петербурга хочет построить наземное метро в Сыктывкаре. По его задумке, проезд на нем должен быть бесплатным. Бизнесмен уже ведет переговоры с властями по поводу строительства метро сразу в нескольких регионах страны.



Р. Бичурин, автор проекта "Новое метро России", предложил построить наземное метро в столице Коми. Он готов взяться за реализацию этого проекта только если будет заинтересованность со стороны местных властей и населения.



Основная идея проекта - пустить наземные ветки метрополитена в каждом большом городе России.



Сегодня наземное метро во многих странах преобладает над подземным, составляя 50 - 100% линий метрополитена, а затраты на строительство в 20 раз ниже. Содержать наземный метрополитен проще, он дешевле в эксплуатации, не нуждается в специальных субсидиях и дотациях со стороны государства. Он гораздо комфортабельнее и безопаснее для пассажиров. Бесплатность проезда в таком транспорте будет компенсироваться сдачей в аренду торговых площадей и рекламных мест.