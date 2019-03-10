Наземное метро могут построить в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 10.03.2019

Уроженец Санкт-Петербурга хочет построить наземное метро в Сыктывкаре. По его задумке, проезд на нем должен быть бесплатным. Бизнесмен уже ведет переговоры с властями по поводу строительства метро сразу в нескольких регионах страны.

Р. Бичурин, автор проекта "Новое метро России", предложил построить наземное метро в столице Коми. Он готов взяться за реализацию этого проекта только если будет заинтересованность со стороны местных властей и населения.  

Основная идея проекта - пустить наземные ветки метрополитена в каждом большом городе России.

Сегодня наземное метро во многих странах преобладает над подземным, составляя 50 - 100% линий метрополитена, а затраты на строительство в 20 раз ниже. Содержать наземный метрополитен проще, он дешевле в эксплуатации, не нуждается в специальных субсидиях и дотациях со стороны государства. Он гораздо комфортабельнее и безопаснее для пассажиров. Бесплатность проезда в таком транспорте будет компенсироваться сдачей в аренду торговых площадей и рекламных мест.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске открыли самый северный гипермаркет «METRO»

В Сыктывкаре появится новый сквер за 12 млн руб.

В Сыктывкаре внедряют автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах

В Кандалакше начался снос гарнизонного Дома офицеров

Против повышения проезда в общественном транспорте Архангельска до 25 руб. выступают местные жители

Субмарина "Князь Пожарский" пополнит ВМФ России


Лыжников Карелии приглашают на марафон в Калевалу

Форелевый форум состоится в марте в Петрозаводске

Педагоги Мурманска сдали ЕГЭ

9 тыс. жителей НАО купили в 2018 г. авиабилеты по льготным ценам

К Северному завозу-2019 готовятся в НАО

В Мурманске прошел международный турнир по юкигассен

IT-форум "Современные информационные технологии: для государства и общества" пройдет в Вологде 5-6 апреля
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета