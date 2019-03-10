Больше 10 человек попробовали взобраться на масленичный столб во время праздника в Сыктывкаре

Республика Коми >> Общество >> 10.03.2019

На традиционный масленичный столб на праздновании масленицы пытались взобраться 10 человек. Среди них местные парни, гости из Прилузья, Саратова, Усть-Кулома. Участники пытались преодолеть собственные слабости, холодный ветер, чтобы получить в награду электрические печки, холодильники, швейные машинки.

Столб поставили в центре площади. Он был в высоту 20 м. Участникам предлагалось забраться наверх, сорвать пакет с номером подарка, и уже внизу получить награду.

Если подняться наверх удавалось, то со спуском возникали проблемы. Участников вниз спускала люлька спасателей. Также страховка и поддержка были снизу. На столб приходилось лезть босыми, только в шортах, а вверх участников толкал мороз и температура воздуха ниже нуля. Наверху ветер был холоднее, сильнее, поэтому столб раскачивался.

Лучше всех показал себя атлет, дошедший до вершины столба, поскольку этот масленичный столб оказался двадцатым покоренным им. Но после подъема мужчине пришлось вызывать скорую, но спустя пару минут он смог забирать приз - электрическую печь.





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