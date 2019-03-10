Стартапер из Коми запустил проект геолокации

Республика Коми >> Общество >> 10.03.2019

Стартапер запустил проект, который способен найти нужную услугу в шаговой доступности. Также в онлайн режиме можно отследить, свободен ли необходимый исполнитель.

Сыктывкаре Н. Аникин является автором проекта "ВМетре Онлайн". Он решил облегчить жизнь соотечественникам и разработал сервис, помогающий найти необходимую услугу, сэкономив время.

Идея проекта пришла Аникину в 2016 г. Во время танцевального фестиваля он не смог найти транспорт для перевозки оборудования и вещей и ни один доступный сервис (Яндекс, 2Gis, Google) не помог решить и проблему. Одним просили подождать пару часов, с кем-то невозможно было связаться. Тогда Н. Аникин подумал, что хорошо бы иметь приложение, в котором видно исполнителей и готовность их принять заказ, а геолокация выдавала бы местоположение.

Определение по геолокации стало решающим преимуществом приложения перед сайтами. Использование приложения избавляет от лишних телодвижений, позволяет отследить готовность принять заказ.

За 3 месяца работы сервисом воспользовались 900 специалистов.





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