"Аквилон Инвест" начинает серию экскурсий в Архангельске и Северодвинске

Первая экскурсия холдинга состоится 16 марта. На ней всем желающим покажут и расскажут о жилых комплексах, возводимых компанией в Северодвинске и Архангельске.



Мероприятие проводится с целью ознакомления населения с услугами холдинга. Специалисты рассказывают о скидках, консультируют по ипотечным программам, рассрочкам платежей, помогают подобрать новое жилье. Сейчас все эти вопросы особенно актуальны, поскольку бронировании квартиры до конца марта даст возможность получить скидка 3 тыс. руб. на 4 кв. м. Так, цена квартиры в столице Поморья может существенно снизиться. В настоящее время квартира в Архангельске стоит минимум 56,9 тыс. руб./1 кв. м, в Северодвинске – 49,9 тыс. руб./ 1 кв. м.



Ипотека может использоваться с участием материнского капитала, который можно использовать в качестве первоначального взноса по кредиту. В данном случае клиенты получат допскидку 25% от его суммы. Ипотеку можно оформить и по партнерской ставке - 9,75% годовых.



"Аквилон Инвест" строит в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Архангельске 15 жилкомплексов. В портфеле холдинга 6 новых проектов жилкомплексов в Архангельске и Северодвинске.