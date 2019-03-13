Уголовно-исполнительной системе России исполнилось 140 лет

Архангельская область >> Общество >> 13.03.2019

В честь празднования на площади Мира в Архангельске собрался личный состав УФСИН РФ. Торжество посвящено 140-й годовщине образования УИС. В столице Поморья оно начались с парада сотрудников УФСИН РФ по Архангельской области, руководства исправительных учреждений, ветеранов системы, представители облвласти и горвласти, взаимодействующих структур. "Изюминкой" парада стало участие специалистов кинологической службы с собаками.

Принимал парад начальник облуправления полковник внутренней службы С. Алексеев, который поздравил сотрудников, отметил перемены последних лет, ответственность сотрудников, важность защиты интересов граждан и государства.

Напомним, что в состав УФСИН региона входят 14 исправительных учреждений, 3 следственных изолятора, воспитательная колония, облбольница, в которой содержатся 9 тыс. отбывающих наказание. На учете инспекций состоит 4 тыс. осужденных без изоляции. В подразделениях облуправления работают 5 тыс. человек.

День работника уголовно-исполнительной системы отмечается в России с 2010 г. 12 марта, поскольку именно в этот день Александр II создал Главное тюремное управление.





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