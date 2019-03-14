Желающих покинуть районы Арктики стало больше

Мурманская область >> Общество >> 14.03.2019

Минэкономразвития Мурманской области представило данные об итогах деятельности, уровне жизни, оттоке жителей Заполярья. Желающих уехать из района Арктики стало больше.

На конец 2018 г. в Мурманской области проживало 748,1 человек. На структуру численности населения повлияло сокращение количества женщин репродуктивного возраста, поскольку в связи с этим уменьшилась рождаемость. Коэффициент рождаемости региона - 9,8 родившихся на 1 тыс. населения, что меньше, чем годом ранее (10,3 на 1 тыс.).

Меры, которые принимаются в сфере здравоохранения, сдерживают негативную динамику в показателе смертности, хотя умерших было 8437 человек. Естественная убыль населения - 1045 человек (1,4 человека на 1 тыс. населения).

В ведомство отмечают рост миграции на 26% выше, чем годом ранее. Теперь уже бывшими мурманчанами стало около 4400 человек. Это говорит о том, что местные жители предпочитают сменить суровые условия региона на более приемлемые для комфортной жизни, а молодежь не видит в Арктике перспективы для карьерного роста.





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