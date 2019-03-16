Карельская полиция будет проводить сложные комплексные экспертизы в новом здании экспертно-криминалистического центра

Республика Карелия >> Общество >> 16.03.2019

Капремонт здания завершится в 2020 г. Министр внутренних дел РФ В. Колокольцев, как челн Государственной комиссии по подготовке к мероприятиям празднования 100-летия Карелии, ознакомился с реконструкцией объектов МВД Карелии. В Петрозаводске министр побывал в здании экспертно-криминалистического центра, где сейчас проводится капремонт.

Полиция региона уже со следующего года сможет проводить здесь сложные комплексные экспертизы, среди которых ДНК-исследования. Это значительно повысит результативность работы в области расследования преступлений.

Также министр провел совещание с руководством республиканского МВД, где стандартно обратил внимание на то, что нужно повышать уровень раскрываемости преступлений, противодействовать коррупции, бороться с наркобизнесом, предоставлять госуслуги населению в области миграции.

Но чтобы этого добиться, нельзя обойтись без перестройки самой системы и без вливания денег, которых всегда не хватает. Будут ли выделены средства на это в этом году, В. Колокольцев не уточнил.





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