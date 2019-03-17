Северодвинский мост закроют на ремонт

Архангельская область >> Общество >> 17.03.2019

Северодвинский мост соединяет центр Архангельска с левым берегом Северной Двины, обеспечивая выход к федеральной трассе М-8 Архангельск – Москва. Мост придется закрыть с января 2020 г. на срочный ремонт, о чем рассказал председатель правительства региона А. Алсуфьев. Работы железнодорожно-автомобильного моста займут 8 месяцев.

Но это не окончательное решение. Длительность работ будет зависеть от вида ремонта, который выберут. Это может быть замена балок левобережной эстакады (займет много времени), или "лечение" балок, которое продлит работоспособность на 10-12 лет. Сейчас проектировщики пытаются выбрать оптимальный вариант. Ремонту подлежат опорные конструкции и 90 балок.

Ремонтные работы уже ведутся на Краснофлотском мосту через Северную Двину, и завершить их планируют в 2024 г. К закрытию Северодвинского моста откроют движение на Краснофлотском по 4 полосам.

Закрытие моста скажется на пересмотре потоков движения, увеличатся пробки на дорогах, поэтому в этом году на трассах расширят возможностью проезда к Краснофлотскому мосту. Должны быть завершены работы по расширению Ленинградского проспекта.





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