Права владельцев лошадей проверят в Череповце

Администрация города возобновила проверки держателей пони и лошадей, используемых в городских прогулках. Владельцы животных берут за это деньги, но имеют ли они на это право?



Извозчиков-нелегалов хотят вывести на чистую воду и обещают крупные штрафы за отсутствие нужной разрешающей документации. Так мэрия Череповца решила бороться с незаконным использованием пони. Специалисты горадминистрации вышли на улицы и площади города для проверки владельцев животных.



Напомним, что для платного извоза людей на лошадях, владелец животного должен иметь ветеринарные справки и договор с муниципалитетом. По правилам благоустройства Череповца, он обязан экипировать животное мешком для экскрементов, чтобы не засорять улицы. За несоблюдение правил владелец лошади может быть наказан штрафом 1000 - 5000 руб. для физлиц, 5000 – 10000 руб. – для должностных, 10000 - 50000 руб. - для юрлиц.



Жители города металлургов лояльно относятся к катанию на лошадях, но их раздражает запах экскрементов, остающийся от животных и горки кала на дорогах.