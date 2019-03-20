Коренные малочисленные народы Севера приедут в Нарьян-Мар

Участие подтвердили 29 населенных пунктов НАО и 48 делегатов. Съезд стареет завтра и продлится 2 дня. В его рамках обсудят развитие традиционной хоздеятельности, улучшение жизнеобеспечения, социальных, бытовых условий в локациях традиционного проживания, повышение уровня здравоохранения, образования, развитие и сохранение ненецкого языка, культуры. Представители общим будут обсуждать свои проблемы с представителями законодательной и исполнительной власти.



Департамент внутренней политики Ненецкого округа сообщил, что обсуждение вопросов должно поспособствовать созданию условий для развития коренных малочисленных народов Севера в НАО, реализации их прав на сохранение своего традиционного образа жизни, приспособленного к реалиям современности.



Также в рамках Съезда пройдет отчетно-выборное собрание движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".



В свободное от деловой программы время делегаты смогут расслабиться на культурных мероприятиях, в том числе принять участие в спортивных состязаниях "Сямянхат Мерета".



Итог Съезда будет зафиксирован в резолюции.