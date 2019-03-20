Наркоситуация в НАО оценивается как удовлетворительная

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.03.2019

В Нарьян-Маре состоялось заседание Антинаркотической комиссии округа. Если в 2016-2017 гг. наркоситуация в НАО оценивалась как напряженная, то теперь признана удовлетворительной.

Наблюдается положительная тенденция, а в результате мероприятий правоохранительных органов в прошлом году выявлено 37 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, 36 из которых - тяжкие и особо тяжкие, 8 - в крупных размерах. Архангельская таможня обнаружила преступление по линии оборота наркотиков, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды "синтетики" в крупном масштабе в почтовом отправлении из Гонконга.

На территории округа происходит сбыт привозных наркотиков из регионов России. Среди школьников, призывников проводятся тесты на наличие употребления психоактивных средств. Из 628 учащихся обнаружен один положительный результат, среди призывников – ни одного.

Глава региона А. Цыбульский рекомендовал Департаменту здравоохранения НАО активизировать работу с потребителями наркотиков, их окружением, мотивировать к прохождению реабилитации.





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