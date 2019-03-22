В мурманских скверах установили камеры видеонаблюдения

В скверах и парках Мурманска за порядком постоянно будут следить специалисты учреждения "Мурманские городские парки и скверы". Имущество города часто становится объектом вандализма, поэтому теперь ни одно противозаконное действие не останется безнаказанным. Решать проблему будет система видеонаблюдения.



Всего в скверах установили 233 камеры, фиксирующие события. Видеоматериалы помогут своевременно выявлять правонарушителей, установить их личности, о чем рассказал директор "Городских парков и скверов" А. Накай.



Сотрудники регулярно будут проводить ревизию видеокамер, а с целью улучшения качества картинки, для увеличения сроков хранения материалов, будет регулярно проводиться обновление оборудования.



Насколько траты на камеры и их обслуживанию окупят себя, сказать трудно, поскольку массовые события проводятся в парках и скверах не так часто. Кроме того, наказание вандалов нисколько не окупит работу камер.



На чьи деньги были закуплены и обслуживаются камеры, муниципальное учреждение не сообщает.