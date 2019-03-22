В мурманских скверах установили камеры видеонаблюдения
В скверах и парках Мурманска за порядком постоянно будут следить специалисты учреждения "Мурманские городские парки и скверы". Имущество города часто становится объектом вандализма, поэтому теперь ни одно противозаконное действие не останется безнаказанным. Решать проблему будет система видеонаблюдения.
Всего в скверах установили 233 камеры, фиксирующие события. Видеоматериалы помогут своевременно выявлять правонарушителей, установить их личности, о чем рассказал директор "Городских парков и скверов" А. Накай.
Сотрудники регулярно будут проводить ревизию видеокамер, а с целью улучшения качества картинки, для увеличения сроков хранения материалов, будет регулярно проводиться обновление оборудования.
Насколько траты на камеры и их обслуживанию окупят себя, сказать трудно, поскольку массовые события проводятся в парках и скверах не так часто. Кроме того, наказание вандалов нисколько не окупит работу камер.
На чьи деньги были закуплены и обслуживаются камеры, муниципальное учреждение не сообщает.
Рекомендуем по теме:
В целях повышения контроля качества за оказанием социальных услуг Отделение соцзащиты населения НАО установило камеры видеонаблюдения
В Сыктывкаре проводят проверку незаконно установленных рекламных конструкций
В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК
Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске
Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей
Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться
В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек
В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"